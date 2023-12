Extremo: Corrida de Trilha tem tetracampeã no feminino e vencedor inédito nos 13k

Largada da tradicional competição / Divulgação

Prova que reuniu mais competidores em todo do Eco Pantanal Extremo – Jogos de Aventura, a Corrida de Trilha exigiu muito folego e resistência dos competidores. O percurso mistura trechos de asfalto, terra, escadaria e muitas pedras, mas sempre com a companhia do belo visual do Pantanal sul-mato-grossense.

O calor de 40°C também foi outro adversário de peso para os corredores. “Por causa dessa onda de calor, trouxemos a Trilha para o período da manhã, quando o sol está um pouco mais ameno. Também reforçamos os pontos de hidratação ao longo de todo o trajeto”, explicou o diretor-presidente da Fundação de Esportes de Corumbá, Marcelo Araújo.

Na prova mais longa, de 13,5 quilômetros, o vencedor foi o estreante Maurinaldo Santos, de 27 anos. O atleta de Campo Grande concluiu o percurso em 42 minutos. “Prova muito boa. Difícil, mas gostosa de correr. Eu acabei caindo e ralei um pouco a mão, mas graças a Deus me recuperei foi campeão. No próximo estou aqui de novo, com certeza”, afirmou o vencedor dos 13k.

Entre as mulheres, Janine Rodrigues conquistou o tetracampeonato do Eco Pantanal Extremo com o tempo de 58’08. “Sim, eu estou muito feliz porque aqui é uma prova sempre desafiadora, mas graças a Deus eu consegui ser a campeã novamente. Gostei do horário da corrida por conta do clima. Não está muito fresco, mas está mais fresco que no período da tarde”, destacou.

Ana Laura Domingues foi a segunda colocada, com tempo de 1h25’; Rosinha Conceição a terceira com 1h03’; Edinara Sanches a quarta com 1h09’; e Maraisa Mendes a quinta, com 1h11’. No 13k masculino, Leonardo Silva Messias, com 42’19, ficou em segundo; Vilmar Dias o terceiro com 42’32; Fábio Selau, com 49’24, o quarto e José Carlos Simão o quinto com 51’43.

Nos 6 km, o título geral masculino ficou com Everton Policarpi, que completou o trajeto em 20’18. Samael Cavalcante foi o segundo, só 7 segundos atrás do campeão. André Rodrigues, com 21’06, foi o terceiro; Weslley Guimarães o quarto com 21’38 e Weindner Oliveira Lobo o quinto com 22’06.

No feminino, Dulce Bruno completou a prova com o tempo de 24’12 e foi a campeã dos 6k. Andrea Balderas Rodrigues foi a segunda com 25’02; Roberta Medina a terceira com 27’27; Ana Cláudia Diniz a quarta colocada com 28’33; e Andreia Soares Mendonça completou o pódio com 28’35. O Eco Pantanal Extremo 2023 também premiou por faixa etária nos 6 e 13 km, masculino e feminino.