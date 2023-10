Fabinho Bianchi representa MS no Brasileiro de Kart no Sul do país

Evento se estende até o fim de semana / Fotos: Diego Tartalho

O jovem Fábio Bianchi Fernandes, o Fabinho, tem a missão de levar o nome de Mato Grosso do Sul ao 58º Campeonato Brasileiro de Kart, que ocorre entre os dias 11 e 14 de outubro, em Nova Santa Rita (RS), na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS). O piloto tem apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

Apesar da pouca idade, apenas oito anos, Fabinho já se destaca na modalidade e participou de algumas competições nacionais, como o Campeonato Sul-Brasileiro de Kart e o Troféu Ayrton Senna, em que conquistou a medalha de bronze. Esta será sua segunda vez na competição nacional, e sua principal meta para o Campeonato Brasileiro, segundo seu pai Fábio Bianchi, é ficar entre os cinco primeiros colocados.

No final de setembro, Fabinho participou do Open do Brasileiro, uma etapa preparatória para a competição, e ficou em 6° lugar. Os treinos na pista Velopark ocorrem até a quarta-feira (11), quando começam as tomadas de tempo. As classificatórias começam a partir de quinta-feira (12). Confira a programação da categoria mirim, a qual o jovem participa:

Quarta-feira - tomadas de tempos oficiais

Quinta-feira - 15h55 - 1ª classificatória (8 voltas)

Sexta-feira - 12h55 – 2ª classificatória (8 voltas)

Sábado- 15:45 – pré-final (10 voltas)

Domingo - 12:20 - final (15 voltas)



A disputa do Grupo 1 no traçado de 1.500 metros do Circuito Internacional Techspeed conta com mais de 250 inscrições, nas categorias: Mirim, Cadete, F4 Junior, F4 Graduado, F4 Sênior, F4 Super Sênior, F4 Super Sênior Master, F4 60+, Super F4, Rotax Micro Max, Mini Max, Junior Max, Max, Max Master, DD2 e DD2 Master.

Para quem quiser acompanhar o piloto no Campeonato Brasileiro, a transmissão ao vivo do evento ocorrerá no canal oficial de kart da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) no YouTube (clique aqui para acessar).