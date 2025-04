Falece Arnaldo Domingues Fernandes, fundador do Futebol Clube Pantanal

Arnaldo morre aos 88 anos / Arquivo pessoal

Faleceu nesta quinta-feira, 10, Arnaldo Domingues Fernandes, aos 88 anos. Nascido em 9 de fevereiro de 1937, Arnaldo foi o fundador da Associação Atlética Portuguesa, atualmente conhecida como Futebol Clube Pantanal, um dos clubes mais tradicionais do futebol sul-mato-grossense.

Apaixonado pelo esporte, Arnaldo idealizou e deu os primeiros passos para a criação de um clube profissional em campo, vestindo as cores verde e vermelho com orgulho. Com dedicação e visão, ele foi responsável por estruturar as primeiras formações do time, ajudando a construir a base do que se tornaria uma referência no cenário esportivo do Mato Grosso do Sul.

Em nota, a presidência, os diretores, atletas e demais profissionais do Futebol Clube Pantanal manifestaram, por meio de nota, profundo pesar pelo falecimento de seu fundador. Ainda não há informações sobre o velório e enterro.