FFMS convoca eleição para nova presidência

FFMS

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) publicou edital convocando eleição para a escolha de seu novo presidente, após a destituição de Francisco Cezário de Oliveira, que ocupou o cargo por mais de duas décadas. A decisão foi tomada em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta segunda-feira (14).

O edital, publicado logo após a AGE, estipula que a eleição ocorrerá no próximo dia 1º de novembro, às 14h, em primeira convocação, e às 14h30, em segunda convocação. O pleito será realizado no Memorial de Cultura Apolônio de Carvalho – Auditório do MIS – 3º andar, em Campo Grande.

Podem concorrer ao cargo todas as pessoas que preencham os requisitos dos artigos 13 e 14 do Estatuto Social vigente. A candidatura deve ser formalizada por meio de requerimento específico e enviada para o e-mail contato@futebolms.com.br no prazo de três dias corridos, contados a partir da publicação do edital, ou seja, até as 24 horas do dia 17 de outubro de 2024. Caso o candidato seja presidente em exercício de clube profissional de futebol, ele deverá se afastar do cargo durante o período eleitoral para concorrer.



*Informações da assessoria de comunicação*