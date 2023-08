FEEMS: Escola Municipal Indígena Gabriel Laureano disputará Circuito de Futsal

No da 11 de Agosto, em Água Clara, os times masculinos e femininos de Futsal (categoria 12 a 14 anos), da Escola Municipal Indígena Gabriel Laureano, da comunidade indígena Água Branca, participará de uma etapa do Circuito de Futsal organizado pela FEEMS (Federação de Esporte Escolar de Mato Grosso do Sul).

As equipes participarão com apoio da Prefeitura de Nioaque, através da Secretaria de Educação, Prefeito de Nioaque e Presidente da Assomasul, Valdir Júnior, Presidente da FEEMS e Secretário de Educação, Emerson Ramos, Vereadores, Professores e comunidade local.

Circuito de Futsal FEEMS

Os jogos em Água Clara, são válidos pela 2º Etapa do Circuito de Futsal organizado pela FEEMS. São 03 etapas no total, a 1ª foi disputada em Aquidauana e a 2ª será realizada em Nioaque, as 06 primeiras colocadas farão a grande final em Campo Grande.

Há times de escolas municipais de todo o Mato Grosso do Sul disputando o circuito. O Prefeito Valdir Júnior e o Secretário Emerson Ramos desejam boa sorte aos alunos/atletas, aos professores Rosiele e Bernardino Nunes que são os responsáveis pelas equipes e a todos os profissionais envolvidos.