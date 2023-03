FEMA abre inscrições para aulas de futebol society e canoagem

Ginásio Poliesportivo de Aquidauana / Divulgação

A Fundação de Esportes de Aquidauana (FEMA), por meio da Prefeitura de Aquidauana estará oferecendo gratuitamente aulas de Futebol Society e Canoagem. As inscrições iniciam dia 17 de março e se encerram no dia 31/03.

As aulas gratuitas da Escolinha de Futebol Society serão Campo do Baixadão, no Bairro Guanandy, no horário das 16h30min às 18h, todas às quintas-feiras e aos sábados, das 08h às 10h. Para o futebol society podem se inscrever meninos e meninas, com idade de 07 a 14 anos.

Também terá Escolinha de Futebol Society, no campo da Resenha, na Vila Santa Terezinha, das 17h30min às 19h, nas terças e sextas-feiras. Também podem se inscrever meninos e meninas, de 07 a 14 anos.

A FEMA também oferta vagas para aulas gratuitas da Escolinha de Canoagem, no Parque da Lagoa Comprida. As aulas serão nas segundas e quartas-feiras, das 14h às 17h30min.

Podem se matricular para a canoagem adolescentes e jovens, dos sexos masculino e feminino, na faixa etária de 11 a 18 anos. O início das aulas de canoagem será no dia 03 de abril, no Parque Municipal da Lagoa Comprida.

Para mais informações ou dúvidas sobre as Escolinha de Futebol Society e Canoagem, entrar em contato com a FEMA: 3241-5513 (também é WhatsApp).

As inscrições para as escolinhas devem ser feitas na sede da FEMA, no Ginásio Poliesportivo de Aquidauana, sito a Rua Oscar Trindade de Barros, no Bairro Santa Terezinha.