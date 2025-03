Fema define detalhes da Seletiva Estudantil

A Fundação de Esportes de Aquidauana realizou ontem (12), no ginásio poliesportivo José Campelo, o Congresso Técnico que definiu os detalhes da Seletiva Municipal das modalidades coletivas.

O evento reuniu representantes das escolas que irão representar Aquidauana nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, edição 2025.

Com tudo acertado, a seletiva terá início nesta segunda-feira (17), no ginásio de esportes, com término previsto para o dia 24 de março. A competição será disputada na faixa etária de 15 a 17 anos, com as seguintes modalidades: futsal, voleibol, basquete e handebol, nos naipes feminino e masculino.

As escolas de Aquidauana que participarão da seletiva são: Cejar, IFMS, Felipe Orro, Dóris Mendes Trindade, Cândido Mariano, Marly Russo, Salustio Areias, Instituto Falcão, Geraldo Garcia e Pascoal Leite. Algumas escolas já garantiram vaga na fase estadual: Dóris Mendes Trindade (handebol feminino e masculino), Cejar (basquete feminino) e Dóris Trindade (basquete masculino).

Conforme o calendário da Fundesporte-MS, a etapa estadual dos Jogos Escolares da Juventude de MS, para atletas de 15 a 17 anos, terá início no dia 16 de maio, em Três Lagoas.

A participação de Aquidauana nos Jogos Escolares conta com o apoio da Prefeitura Municipal e é organizada pela Fundação de Esportes do Município.

