FEMA promove clínica de Canoagem com alunos e presença de atletas

Na manhã desta sexta-feira (04), foi realizada uma clínica de Canoagem, no Centro da Juventude, no Bairro Nova Aquidauana.

A clínica é a iniciação da canoagem em corredeira. A instrução pela manhã de hoje, foi ministrada pelos atletas canoístas Pedro Aversa e André Luiz de Paula, ex-integrantes da Seleção Brasileira de Canoagem Slalom, para os alunos e participantes do Campeonato Brasileiro de Canoagem de Descida, que acontecerá no domingo (06).

Já na parte da tarde (04) e na manhã de sábado (05), o curso continuará no distrito de Piraputanga, com atividades práticas no rio Aquidauana. E na parte da tarde, eles darão continuidade com o treino livre para o Campeonato Brasileiro.

O Campeonato Brasileiro de Canoagem de Descida, acontecerá no domingo (06), na Corredeira do Serrano, no Distrito de Piraputanga e tem o apoio da Prefeitura de Aquidauana, através da Fundação de Esportes do Município (FEMA).

Estiveram presentes na clínica, o diretor da Fundação de Esporte de Aquidauana (FEMA), Wellington Moresco e o presidente da confederação Brasileira de Canoagem, Rafael Girotto.