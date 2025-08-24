Fernando Rufino é tetracampeão no campeonato mundial de paracanaoagem

Time de paracanoagem e canoagem brasileiros / CBCA, Divulgação

A conquista foi no sábado (23) e o Brasil ainda levou a medalha de ouro de Rufino, duas de prata e uma de bronze.

Fernando Rufino, o 'Cowboy de Aço' é tetracampeão ao conquistar mais um ouro no Campeonato Mundial de Paracanoagem, que está sendo realizado em Milão, na Itália.

No VL2 200m, o Brasil dominou a prova e conquistou uma dobradinha com os "Cowboys". Fernando Rufino brilhou e levou o ouro com o tempo de 51.80s, seguido de perto por Igor Tofalini, que cruzou a linha de chegada em 51.84s para garantir a prata.

"Satisfação imensa mais uma vez estar me consagrando campeão mundial pela quarta vez em uma prova mais pegada que a das Olimpíadas de Paris. Estava preocupado com a prova, mas graças a Deus recuperamos, o Igor encostou do meu lado e terminar ao lado dele é muito maravilhoso. É minha sexta medalha em mundial. Obrigado a todos e seguimos no foco rumo a Los Angeles 2028", comemorou Rufino que chega agora ao seu quarto título mundial na carreira.

Igor também celebrou sua conquista e a dobradinha brasileira. "Graças a Deus consegui fazer uma excelente prova e conquistar mais essa medalha para o Brasil. É fruto de muito esforço, treino e dedicação. Feliz demais de dividir esse pódio com o Rufino e mostrar a força da nossa paracanoagem", destacou.

História de superação - Fernando Rufino nasceu em Eldorado, mas mora atualmente na cidade de Itaquiraí, onde foi criado. Ele treina pelo CRA de Aquidauana.

O Cowboy de Aço, como é conhecido, faz questão de conservar suas raízes, usando sempre o chapéu boiadeiro de couro.

O atleta era peão de rodeio antes de ser atropelado por um ônibus, em 2005. Rufino perdeu parcialmente o movimento das pernas no acidente.

Mesmo após sofrer o acidente que o deixou paraplégico, Rufino iniciou sua trajetória na canoagem aos 27 anos, em 2012, no Parque das Nações Indígenas, com seu antigo treinador Admir Arantes.

Desde que foi apresentado ao esporte paralímpico, ele não parou de evoluir. Rufino é hoje um dos grandes nomes da canoagem.

