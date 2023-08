Fernando Rufino leva ouro no mundial de paracanoagem e garante vaga para olímpiadas de Paris em 2024

O "Cowboy de Aço", o sul-mato-grossense Fernando Rufino garantiu mais uma vez a medalha de ouro na categoria VL2M200m do Campeonato Mundial de Canoagem e Paracanoagem. O evento foi em em Duisburg, na Alemanha.

A vitória garantiu a Rufino a vaga para as Paraolimpíadas de Paris de 2024. Este é o bicampeonato mundial do "Cowboy de Aço".

Os principais nomes mundiais da categoria presenciaram a habilidade e esforço de Rufino na competição. Determinado, a conquista da medalha fortalece sua figura como um dos atletas mais promissores na cena paralímpica.

O atleta, natural de Eldorado (MS), era o atual campeão paralímpico da prova e travou duelo particular com o também brasileiro Igor Tofalini. Absoluto na maior parte da prova, o sul-mato-grossense sustentou a ponta e fechou o percurso com a marca de 50s344. O compatriota, do Paraná, fez 51s229 e ficou com a prata, garantindo a dobradinha verde e amarela no pódio, além da vaga conjunta para Paris-2024. O terceiro lugar ficou com o estadunidense Steven Haxton (52s089).

Esta é a terceira medalha do Cowboy de Aço na classe VL2, sendo a segunda dourada. Ele já havia conquistado o título mundial em 2021, logo após a medalha de ouro assegurada na Paralimpíada de Tóquio-2020.