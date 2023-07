Festa e muita torcida na abertura do 12º JOPOIN em Aquidauana

Centenas de pessoas de várias aldeias de Aquidauana e autoridades para a abertura do 12º JOPOIN - Jogos dos Povos Indígenas de Aquidauana, edição 2023, se reuniram na noite de quinta-feira, 27, na Aldeia Lagoinha.

Para o prefeito Odilon Ribeiro que declarou os aberto os jogos e falou da alegria em poder ver a comunidade indígena celebrando com festa e animação o retorno dos jogos.

A Banda Filarmônica de Corumbá “Olhar do Pantanal”, sob a regência do maestro Carmo Kleber, deu o tom de abertura do evento esportivo, entoando os Hinos Nacional e Municipal.

As modalidades desta edição são: arco e flecha, lança, futebol, voleibol, cabo da paz e atletismo. Na abertura teve a corrida com o fogo olímpico e o acendimento da pira com o lançamento de uma flecha por um atleta-arqueiro da aldeia Lagoinha.

Em sua fala, o prefeito Odilon também pontuou os apoios importantes que recebeu para a realização do JOPOIN.

Os vereadores Tião Melo, Valter Neves, Cleriton Alvarenga e Éverton Romero foram unânimes em falar da importância do retorno do JOPOIN e desejaram uma boa competição aos atletas.

KITS ESPORTIVOS

Na solenidade de abertura, o prefeito Odilon juntamente com secretários municipais e vereadores, fizeram a entrega de 12 kits de materiais esportivos para todas as equipes participantes do 12° JOPOIN.

"Agradecemos a parceria da Fundesporte e SETESCC para com a FEMA e conosco na viabilização de todos esse materiais. Os kits são uma forma de incentivar, principalmente, a juventude e as crianças à prática de esporte. Ano que vem, queremos ver ainda mais equipes participando dos jogos", afirmou o prefeito.