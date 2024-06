Festival de Ioga acontece domingo em MS

Reprodução

O Festival de Ioga - Vida Saudável acontece neste domingo (23), no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. A ação é do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), em parceria com diversas instituições.



O evento é gratuito e ocorre em comemoração ao Dia Internacional do Ioga, celebrado em 21 de junho. O festival começará às 7 horas com uma caminhada e, posteriormente, às 9 horas, serão conduzidas aulas pelos professores da Associação dos Professores de Ioga e da Associação Ioga para Todos CG.



Aulas especiais de ioga para as crianças também serão oferecidas. Os participantes são incentivados a trazer seus próprios tapetes. Outras atrações disponíveis são o espaço kids, projeto Quick Massage, avaliação de bioimpedância e o Projeto 60+ do Sesi-MS (Serviço Social da Indústria de Mato Grosso do Sul), que visa auxiliar a inclusão digital para idosos.



De acordo com Naigel Hairan, um dos professores responsáveis pelo aulão, as atividades de ioga podem melhorar o estado mental dos praticantes. “Por meio da respiração nós conectamos o corpo e a mente, ficamos completamente mais conscientes. Consciente dos nossos valores, do respeito interior e exterior. Muda completamente a realidade, a nossa volta, começando por dentro, que é onde reflete tudo. Então há uma importância muito grande para o homem moderno fazer ioga, até pelo aumento que tem tido de ansiedade e depressão”.



“O Festival de Ioga é um investimento em bem-estar comunitário. É essencial que a Fundesporte estabeleça também atividades de lazer como essa. Esperamos que toda a família aproveite a manhã no parque no nosso festival”, frisa o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez.