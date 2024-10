Festival de Praia 2024: Penúltima etapa terá atividades de esporte e lazer neste fim de semana

A penúltima etapa do Festival de Praia 2024 será realizada em Coxim neste fim de semana, nos dias 12 e 13 de outubro, na Praça do Flutuante. O evento contará com competições de beach tennis, futevôlei, vôlei de praia e diversas atividades de lazer. A organização é do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

Além das competições esportivas, o festival oferecerá uma área de lazer com atividades como pintura facial, brinquedos infláveis e brinquedoteca. Durante o evento, também serão promovidas ações do projeto de lazer "Intergeracionalidade", que busca oferecer atividades voltadas para idosos, como jogos de mesa, malha e bocha, incentivando a participação conjunta de idosos e suas famílias.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, destacou a importância do festival para a região. "O Festival de Praia em Coxim tem como objetivo impulsionar o turismo e fortalecer a economia local. Além de proporcionar entretenimento e atividades esportivas, o evento contribui para divulgar as modalidades de areia e atrair visitantes para nossas cidades em Mato Grosso do Sul", afirmou o secretário.

Já o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, ressaltou que o evento é uma oportunidade de valorizar os esportes de areia no estado. "As modalidades de areia vêm crescendo e ganhando visibilidade, e é por isso que a Fundesporte se empenha em realizar eventos como este, tornando esses esportes ainda mais acessíveis para todos", disse Nuñez.

As inscrições para as competições podem ser feitas no local do evento ou nos sites das federações de beach tennis, futevôlei e vôlei de praia. A última etapa do Festival de Praia 2024 está marcada para os dias 16 e 17 de novembro, em Aparecida do Taboado.

Serviço

Evento: Festival de Praia

Festival de Praia Data: 12 e 13 de outubro (sábado e domingo)

12 e 13 de outubro (sábado e domingo) Local: Praça do Flutuante - R. Cel. Ponce, 41 - Centro, Coxim (MS)

Praça do Flutuante - R. Cel. Ponce, 41 - Centro, Coxim (MS) Horários: Sábado: 8h às 17h Domingo: 8h às 12h



*As informações são do site do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul