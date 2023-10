Festival de Praia chega a Anaurilândia com disputas de beach tennis, futevôlei e hand beach

Arquivo/Fundesporte

A segunda parada do Festival de Praia será em Anaurilândia, neste sábado (28) e domingo (29). Serão oferecidas à população em geral oficinas de futevôlei, beach tennis e hand beach, além de atividades de lazer. Além disso, a programação inclui ainda disputas de etapas do campeonato estadual das respectivas modalidades esportivas. O evento será realizado no Balneário Municipal.

Promovida pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), a ação visa dar visibilidade aos esportes de areia, além de proporcionar à população local momentos de diversão, lazer e bem-estar por meio da atividade física.

“Embora nosso estado não tenha uma costa litorânea, os esportes de praia em Mato Grosso do Sul são frequentemente associados a rios, lagos e áreas de lazer próximas à água, e vêm atraindo cada vez mais adeptos. O objetivo do Festival de Praia é justamente movimentar balneários, fortalecer o turismo em meio às nossas belezas naturais, fazendo com que as pessoas tenham momentos divertidos, saudáveis e também possam conhecer novos esportes”, afirma o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges.

A participação no evento é gratuita e as inscrições para as atividades podem ser feitas no local. A Fundesporte também preparou uma série de atividades recreativas e de lazer para as crianças, que inclui brinquedos infláveis (tobogã e chute a gol), lona de jogos gigantes, oficina de pintura facial e maquiagem infantil, desenhos, jogos de mesa (damas, dominó, bozó, baralho), corrida kids e muito mais.

O Festival de Praia em Anaurilândia tem início às 8 horas de sábado (28). Show de artistas regionais também acontecerão ao longo dos dois dias no Balneário Municipal. Confira a programação completa:

Sábado – 28/10

8h – Solenidade de abertura

8h30 – Início dos jogos de futevôlei, beach tennis e hand beach (amadores e campeonatos estaduais)

14h – Início das atividades de lazer e recreação

Domingo – 29/10

8h30 – Disputas finais do futevôlei, beach tennis e hand beach (amadores e campeonatos estaduais) e continuação das atividades de lazer e recreação

16h – Premiação

Coxim foi o primeiro município a receber etapa do Festival de Praia, nos dias 9 e 10 de setembro. Neste ano, o evento ainda passará por Aquidauana e Anastácio (24 a 26 de novembro), e Sonora (8 a 10 de dezembro). Modalidades como canoagem e stand up paddle também serão incluídas.