Festival de Praia movimentou Bonito no fim de semana

Partida reuniu competidos de várias locais do Estado / Divulgação/Fundesporte

No último sábado, dia 20, e domingo, 21, aconteceu o Festival de Praia no balneário municipal de Bonito. A ação é da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), ligada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

Depois de passar por Coxim, Anaurilândia e Sonora, o Festival de Praia em Bonito levou campeonato e oficinas de Beach Tennis, Beach Hand e Futevôlei para mais de 4 mil pessoas que prestigiaram as atividades.

Nos dois dias, foram oferecidas oficinas gratuitas das modalidades, que são ministradas pelos árbitros das mesmas. Assim, quem não conseguiu participar do campeonato pode participar das oficinas e aprender melhor como funciona cada modalidade.

Segundo o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges, o festival, que já obteve sucesso em vários municípios no ano passado, agora inaugura o calendário de eventos da Fundesporte com êxito.

“O Festival de Praia contribuiu significativamente para a promoção do bem-estar, interação social e lazer com a família, reunindo moradores de Bonito e visitantes de todo Brasil. Também foi crucial na apresentação de novas modalidades, tornando os esportes de areia ainda mais acessíveis a todos”, ressalta Herculano.

Atividades de Lazer

As crianças puderam participar das atividades de lazer, brinquedos infláveis (tobogã e chute a gol), oficina de pintura facial e maquiagem infantil, desenhos para pintura, jogos de mesa (damas, dominó, bozó, baralho), corrida kids, chapeleiro para tirar fotos e muito mais. É um evento que toda a comunidade participou.

O Festival de Praia é feito em parceria com as federações estaduais de tênis, handebol e futevôlei, que fornecem a estrutura, além das prefeituras municipais.

Beach hand

Uma modalidade que chamou a atenção pela novidade é o beach hand, a intenção de realizar essa modalidade no Festival de Praia foi justamente apresentá-la para aqueles que já gostam do handebol de quadra. Nas oficinas foram ensinadas as regras principais de cada modalidade com movimentos e funcionamento das pontuações.

Em todas as modalidades, primeiro foi necessário realizar uma clínica que apresentou as modalidades para os interessados. Colocando-os para vivenciarem, primeiro sem um confronto, a fim de que conheçam as novas regras da modalidade de areia. E só, posteriormente, inicia a competição.

O Beach Hand é jogado com três na linha e mais o coringa, o ataque com quatro e a defesa com três. O jogo acontece em dois períodos de dez minutos, se houver vencedor e cada equipe ganhar um período, vai para o shoot-out, que é o atacante contra o goleiro.

“É recomendado, pelo menos, oito atletas por equipe, para que possam ser realizadas as trocas, já que é um esporte mais cansativo, por ser de areia. O gol normal vale 1 ponto, mas existem os gols especiais, que valem 2 pontos: o gol do coringa, de ponte aérea e o 360. A quadra possui 27 metros de comprimento por 12 de largura e duas metas de área de 6 metros”, informa o árbitro da Federação de Handebol de Mato Grosso do Sul, Leonor Franco Ferraz.

No total, foram realizados jogos em 7 quadras, 3 quadras de beach tennis, 3 quadras de futevôlei e 1 de hand beach. Jogaram, 2 equipes do Hand Beach, 35 duplas no futevôlei e 35 duplas no beach tennis.

Cada modalidade tem suas próprias categorias. O beach hand tem categoria livre, beach tennis tem as categorias, feminino intermediário e mista open. Já o futevôlei contempla, amador A, amador B e futevôlei feminino. As federações de cada modalidade ficam responsáveis pelas premiações que variam de acordo com as modalidades e categorias.

Modalidade Beach Tennis

FEMININO INTERMEDIÁRIO:

CAMPEÃS – ADRIANA ADLER e JOYCE FREITAS

VICE-CAMPEÃS – LILIAN SOUSA e DEISE ORTIZ

MASCULINO INTERMEDIÁRIO:

CAMPEÕES – MARCELO ZARZA e CAIO BRAGA

VICE-CAMPEÕES – JOÃO PAZ e JADER SANTOS

MISTA OPEN:

CAMPEÕES – RAFAELA ECHEVERRIA e DENZEL WEST

VICE-CAMPEÕES – KAWANY VIANA e CARLOS PIMENTEL

Modalidade Futevôlei

AMADOR A:

CAMPEÕES – JHONATAN e MALDINE

VICE-CAMPEÕES – RUAN e FERRUGEM

3º LUGAR – PORTUGA e MAGNATA

4º LUGAR – CHICO e JOÃO VITOR

AMADOR B:

CAMPEÕES – ITAMAR e LEANDRO LORY

VICE-CAMPEÕES – FILIPINHO e VITINHO

3º LUGAR – YANKA e MALDINE

4º LUGAR – PAULO GABRIEL e VITOR

*As informações são da Fundesporte.