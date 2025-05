Festival Mais Esporte da UFMS terá mais de 100 atividades gratuitas em MS

Arquivo da Agecom/UFMS

De 19 a 25 de maio, a UFMS realiza a 7ª edição do Festival Mais Esporte, com mais de 120 atividades esportivas e recreativas gratuitas em todos os câmpus e na Cidade Universitária. A programação inclui oficinas, jogos, aulas abertas, competições e apresentações para todas as idades.

O evento busca promover saúde, bem-estar e inclusão, integrando ações de ensino, pesquisa e extensão. A expectativa é reunir cerca de 10 mil participantes, entre estudantes, servidores e comunidade externa. “O festival fortalece a cidadania e aproxima a universidade da sociedade”, destaca a pró-reitora Lia Brambilla.

Entre as novidades deste ano estão aulas de yoga, esportes de areia, pilates com filhotes, além de oficinas criativas e novas modalidades como tchoukball, flag football e tênis. As inscrições devem ser feitas no site maisesporte.ufms.br, com algumas vagas limitadas.

