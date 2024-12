Festival Paralímpico acontece sábado em Campo Grande

Arquivo, Fundesporte

Com o objetivo de divulgar as modalidades paralímpicas e promover a inclusão social por meio do esporte, acontecerá neste sábado (7) a 2ª edição do Festival Paralímpico 2024. O evento será realizado no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, das 8h às 12h.

Organizado pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) em parceria com o Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), o festival é uma das principais iniciativas de inclusão no Brasil.

Desde sua primeira edição, em 2018, o Festival Paralímpico tem sido um evento de grande importância, sendo o único deste porte na América Latina.

Seu principal objetivo é oferecer às crianças com deficiência a oportunidade de vivenciar diversas modalidades paralímpicas, de forma gratuita, e promover a inclusão social.

Neste ano, a primeira edição foi realizada em setembro, no Centro Poliesportivo Mamede Assem José, na Vila Almeida, em Campo Grande.

Durante o evento, os participantes terão a chance de experimentar três modalidades paralímpicas: voleibol sentado, atletismo e esgrima em cadeira de rodas. As atividades serão organizadas em sistema de rodízio, com duração de 30 minutos para cada modalidade.

Para Leandro Fonseca, diretor de Gestão de Políticas de Excelência e Capacitação Esportiva, o evento é uma excelente oportunidade para as crianças conhecerem modalidades que ainda têm pouca representatividade no estado. "O Centro de Referência é um ponto de entrada para esses atletas, juntamente com o Prodesc (Programa MS Desporto Escolar), nas escolas, permitindo que possamos aperfeiçoá-los e prepará-los para disputar as principais competições. Recentemente, retornamos das Paralimpíadas Escolares com a quinta colocação, o que demonstra que nosso estado está evoluindo e atendendo às pessoas com deficiência", afirma Fonseca.

Amanda Velasco, coordenadora do Centro de Referência Paralímpico e responsável pelo evento, destaca que o festival é especialmente voltado para crianças que ainda não tiveram contato com o esporte paralímpico, oferecendo-lhes a chance de descobrir que é possível praticar atividades esportivas adaptadas. "No Festival, temos crianças que já praticam o esporte e outras que estão conhecendo o esporte paralímpico pela primeira vez. O evento também promove a interação entre crianças com e sem deficiência, além de aumentar a visibilidade do movimento paralímpico", explica Amanda.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/mSLrfYPm8TSmxuKs6.

Serviço

2º Festival Paralímpico 2024

Data: sábado, 7 de dezembro de 2024

Horário: 8h às 12h

Local: Parque das Nações Indígenas - entrada pela R. Ivan Fernandes Pereira, s/n - Campo Grande (MS)

Inscrições gratuitas