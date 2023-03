Festival Surdolímpico, futebol máster e ciclismo agitam fim de semana esportivo

Divulgação Governo do Estado

A agenda esportiva de Mato Grosso do Sul será cheia neste fim de semana, com vários eventos apoiados pelo Governo, através da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), sendo realizados durante o sábado (4) e domingo (5).

Um dos principais eventos dessas datas é a primeira edição do Festival Surdolímpico, que acontecerá no Centro Poliesportivo Mamede Assem José, localizado na avenida Engenheiro Amélio Carvalho Baís, numeral 1.890, na Vila Almeida - região oeste de Campo Grande. As atividades ocorrem entre às 14h e 17h deste sábado.

Com entrada gratuita e inscrições feitas no local, o festival visa proporcionar uma tarde de vivências em três modalidades esportivas: badminton, futebol society e handebol. Assim, a intenção é oportunizar à pessoa surda a iniciação e aproximação com o esporte surdolímpico, importante instrumento de inclusão.

Ali, haverá demonstração de fundamentos e regras com dois professores de Educação Física surdos. Eduardo Favaro e Tiago Marçal são os responsáveis pelas atividades, que serão destinadas a crianças (acima de 12 anos), jovens e adultos. A expectativa é de que cerca de 200 crianças e jovens participem.