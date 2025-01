FFMS promove lançamento do campeonato sul-mato-grossense Série A 2025

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul convida a imprensa, autoridades, patrocinadores e amantes do futebol para o evento de lançamento oficial do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A – Temporada 2025, no dia 14 de janeiro, às 9h no Bioparque Pantanal.

O evento, que será conduzido pelo presidente interino da Federação, Estevão Petrallás, marcará o pontapé inicial da principal competição estadual de futebol, reunindo representantes dos clubes participantes, imprensa esportiva e convidados especiais. Além disso, serão apresentadas muitas novidades para a temporada 2025, incluindo projetos inovadores para este ano e o aguardado lançamento do mascote oficial do campeonato.

O Campeonato Sul-Mato-Grossense Série A é um dos momentos mais aguardados no calendário esportivo do estado, movimentando clubes, torcedores e promovendo a paixão pelo futebol. Durante o evento, serão apresentados os detalhes da competição, como tabela de jogos, regulamento e os principais destaques desta temporada.

Estevão Petrallás, destaca o compromisso da Federação com a transparência e o fortalecimento do esporte no estado. “O Campeonato Sul-Mato-Grossense é um pilar importante do nosso futebol. Estamos empenhados em empoderar os clubes participantes, fortalecendo suas bases e promovendo uma competição marcada pelo respeito, pela organização e pela transparência. Nosso objetivo é transformar o nosso futebol.”

A presença de todos é fundamental para celebrar o futebol sul-mato-grossense, valorizar os clubes e conhecer em primeira mão as novidades que vão marcar esta temporada.

Serviço:

Evento: Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A – Temporada 2025 Data: 14 de janeiro de 2025 (terça-feira)

Horário: 9h

Local: Auditório do Bioparque Pantanal

Av. Afonso Pena, 6001 – Bairro Chácara Cachoeira, Campo Grande – MS