23 de Outubro de 2025 • 22:37

Esporte

Finais da 41ª Mirancopa definem campeões em noite de grandes disputas

Rodada do dia 22 de outubro consagrou equipes em quatro categorias femininas e na Master

Redação

Publicado em 23/10/2025 às 15:31

41ª Mirancopa é promovida pela Prefeitura de Miranda / Divulgação

A rodada desta quarta-feira (22) marcou as finais da 41ª Mirancopa, com disputas equilibradas e bons resultados em várias categorias. O público acompanhou partidas que destacaram o talento e a dedicação dos atletas mirandenses.

Na categoria Sub-07 Feminino, o time NVM conquistou o título, seguido pelo NVM B como vice-campeão. A artilheira foi Sophia dos Santos Penayo Coronel (NVM), com cinco gols, e Ayla Corrêa Pinheiro terminou como goleira menos vazada, sem sofrer gols.

Na Sub-11 Feminino, a campeã também foi a NVM, com a AMEC em segundo lugar. Sophia Holanda Moraes (AMEC) ficou com a artilharia, e Helena Valentina Riquelme dos Santos (AMEC) foi eleita a melhor goleira, sofrendo apenas dois gols.

Pela Sub-15 Feminino, a Escola Estadual Carmelita Canale Rebuá levou o título, seguida pela E.E. Caetano Pinto. A artilheira da categoria foi Gisleidy Leoncio Antonio (E.E.I. Cacique Timóteo), com quatro gols. As goleiras Lara Cristina Corrêa Segato e Julia Kelrin da Silva Farias foram as menos vazadas, com seis gols sofridos.

Na categoria Master, o time Hidroponia Souza sagrou-se campeão, com a Chácara W.A como vice. Fábio Júnior da Silva (Hidroponia Souza) foi o artilheiro, com seis gols, e José Alessandro Rodrigues da Silva (Hidroponia Souza) foi eleito o melhor goleiro.

