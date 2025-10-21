Finais do handebol definem campeões da 41ª Mirancopa em Miranda

Com duas partidas decisivas, foram definidos os campeões nas categorias Sub-17 e Adulto / Divulgação

As finais do handebol movimentaram o domingo (19) da 41ª edição da Mirancopa, tradicional competição esportiva do município de Miranda. Com duas partidas decisivas, foram definidos os campeões nas categorias Sub-17 e Adulto, em confrontos marcados por técnica, rivalidade saudável e espírito esportivo.

Na categoria Sub-17, o time Carmelita sagrou-se campeão ao vencer a equipe NVM, que ficou com o vice-campeonato. O destaque individual ficou com Augusto Leite, artilheiro da categoria, que marcou 43 gols ao longo do torneio.

Já na disputa da categoria Adulto, a equipe Juventude conquistou o título, superando o próprio Carmelita, vice-campeão. Gabriel da Silva Leite foi o artilheiro da categoria, com 18 gols marcados.

