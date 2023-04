Finais do voleibol dos Jogos Escolares da Juventude acontecem neste sábado

Jogos reúnem cerca de 838 atletas e profissionais técnicos / Foto: Divulgação

Os campeões da etapa de voleibol dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, na faixa etária de 15 a 17 anos, serão conhecidos neste sábado (29), em Campo Grande. As partidas decisivas das três divisões, no feminino e masculino, começam a partir das 8 horas, em três ginásios: Poliesportivo Dom Bosco, do Instituto Mirim e do Colégio Oswaldo Tognini/Funlec.

A principal competição esportiva-escolar do estado é organizada pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

Além das finais, haverá disputas pelo terceiro lugar. De acordo com o regulamento dos Jogos, quatro equipes de cada gênero se classificam para a Copa dos Campeões, sendo os três primeiros colocados da primeira divisão, mais o campeão da segunda. O torneio final da Fundesporte será sediado em Corumbá, de 16 a 20 de maio, definirá o representante de Mato Grosso do Sul na etapa nacional escolar, os Jogos da Juventude, que neste acontecerão em Ribeirão Preto (SP), de 1º a 16 de setembro.

Confira abaixo as finais:

1ª divisão

Feminino: 9h Campo Grande x Ponta Porã Local: Instituto Mirim

Masculino: 9h45 Ponta Porã x Campo Grande Local: Poliesportivo Dom Bosco, quadra 1

2ª divisão

Feminino: 8h15 Dourados x Cassilândia Local: Colégio Nova Geração

Masculino: 9h Dois Irmãos do Buriti x Bonito Poliesportivo Dom Bosco, quadra 2

3ª divisão

Feminino: 8h15 Rio Brilhante x Batayporã Local: Oswaldo Tognini/Funlec

Masculino: 9h45 Dourados x Cassilândia Local: Oswaldo Tognini/Funlec

Participam desta etapa 668 estudantes-atletas (311 meninas e 357 meninos) de 41 municípios. Ao todo, 838 pessoas estão envolvidas no evento, somando-se atletas, técnicos, dirigentes, membros da organização, equipe médica, entre outros.

E os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul não param por aí. Finalizada a etapa do voleibol, Campo Grande sediará, já na próxima semana, de 1º a 7 de maio, a etapa das modalidades basquetebol e handebol, também na faixa etária de 15 a 17 anos. A cerimônia de abertura ocorrerá no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão), na segunda-feira (1º), às 19 horas.