Finais nos Jogos da Primavera agitam Poliesportivo de Aquidauana

Equipe de Aquidauana / Divulgação

O Ginásio Poliesportivo de Aquidauana recebeu na terça-feira, 21, quatro jogos de futebol de salão, válidos pelas finais do 41º Jogos da Primavera.

A primeira partida da categoria sub 08 do futsal masculino, os alunos da Escola Particular Irene Cicalise venceram o Rotary Club por 6 x 0. Em seguida, o time de futsal sub 10 masculino da Escola Irene também garantiu medalha de ouro. Invicto, o time da Escola Irene venceu com placar de 4 x 0 a Escola Feliciano Pio, que voltou para aldeia Ipegue com medalha de prata.

O terceiro jogo da manhã de ontem, foi futsal feminino entre o Instituto Educacional Falcão e a Escola Municipal Indígena Francisco Faria Dias. Nesta partida da categoria sub 13, as meninas da Escola Francisco Faria Dias conquistaram para a Aldeia Água Branca, a medalha de ouro após vencerem por um placar de 2 a zero o Instituto Falcão.

Encerrando a rodada de finais do período matutino, em uma disputa acirrada, a Escola Estadual Marechal Deodoro da Fonseca venceu nos pênaltis a Escola Estadual CEJAR. Após empate em 3 x 3 no tempo normal, nos pênaltis o time da Escola Marechal marcou 4 gols e da Escola CEJAR apenas 1.

Nesta quarta-feira, 22, a partir das 17 horas acontecem as finais de Handebol masculino categorias sub 13 e sub 16; na sequência futsal feminino categoria sub 16 e, logo, encerram o 41° Jogos da Primavera, as finais de futsal masculino, categoria sub 16 e sub 18, que prometem muita emoção em quadra.

A premiação para os times vencedores foi entregues pelos pais e familiares, bem como, estava presente o diretor-presidente da FEMA, Wellington Moresco e o vereador Clériton Alvarenga.

O Jogos da Primavera já faz parte do calendário de eventos da Prefeitura de Aquidauana e é organizado pela FEMA (Fundação de Esportes do Município de Aquidauana), envolvendo milhares de alunos das redes de ensino Municipal, Estadual, Particular e Federal.