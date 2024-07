Final da 3ª divisão dos Jogos Escolares da Juventude de MS agita Coxim

Cerca de 27 municípios participaram da competição / Divulgação

No último domingo (14), chegaram ao fim os Jogos Escolares da Juventude de MS - 3ª divisão. A competição, realizada em Coxim, foi um sucesso, com disputas de futsal masculino e voleibol feminino para a faixa etária de 12 a 14 anos. O evento ocorreu entre os dias 9 e 14 de julho.

Organizada pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), subordinada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), a competição movimentou Coxim durante seis dias, com a participação de 27 municípios e 422 atletas (162 no feminino e 260 no masculino).

A estudante-atleta Samily, de 13 anos, de Maracaju, participou da competição na modalidade voleibol e destacou que iniciou no esporte por meio de um projeto de vôlei na escola. "O meu atual técnico, Álvaro, começou um projeto, e eu comecei a gostar muito e estou treinando até hoje. Faz dois anos que treino, e é uma experiência muito boa. Já tínhamos vindo ano passado, mas não alcançamos o pódio. Então, é muito importante conseguir esse primeiro lugar hoje", frisou Samily.

Álvaro Barbieri, de 44 anos, professor de Educação Física e técnico do time de Maracaju, ressaltou a importância do esporte além das competições. "Meu trabalho não é pautado na vitória. Minha intenção, meu objetivo com esse trabalho com essas meninas, é que o esporte as ajude nesse processo de formação como seres humanos", afirmou Álvaro.

Neste ano, a primeira etapa dos Jogos Escolares aconteceu em Campo Grande, de 6 a 24 de junho, com a participação de estudantes-atletas de 12 a 14 anos. Além das disputas da primeira e segunda divisão das modalidades coletivas (basquetebol, futsal, handebol e voleibol), mais 12 modalidades estiveram em ação: atletismo, badminton, vôlei de praia, ciclismo, judô, taekwondo, wrestling (luta olímpica), natação, ginástica artística, ginástica rítmica, karatê e xadrez.

A próxima fase dos Jogos Escolares da Juventude de MS, para a faixa etária de 15 a 17 anos, ocorrerá de 1 a 19 de agosto, com quatro blocos de modalidades.

Resultados

Futsal masculino

1º Bonito - EE Luiz da Costa Falcão

2º Ponta Porã - EE Cel Ramiro Noronha

3º Cassilândia - Escola Evangélica Avivamento Bíblico

Voleibol feminino

1º Maracaju - Escola Conexão

2º Vicentina - EE Padre José Daniel

3º Nova Alvorada do Sul - EE Delfina Nogueira de Souza

Confira mais detalhes no Boletim 7 - JEJMS 12 a 14 anos - 3ª divisão.

*Com informações da Comunicação Setesc