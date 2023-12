Final da Copa Assomasul 2023 será em Aquidauana e time da casa está na disputa

Rhobson Lima

O município de Aquidauana foi escolhido da finais da Copa Assomasul 2023, jogos serão amanhã dia 02 de dezembro, com início às 8 horas. As partidas serão realizadas no estádio Municipal Mario Pinto de Souza e a entrada é gratuita.

Estão na semifinal, disputando vaga para a grande final, os times das Prefeitura de Aquidauana, Caarapó, Corumbá e Porto Murtinho. No turno matutino serão os jogos da semifinal, a partir das 8h. Na parte da tarde, a partir das 16h acontecerão às finais e na sequência, a premiação dos campeões.

A Seleção da Prefeitura de Aquidauana pela 3ª vez consecutiva chega à fase final da Copa Assomasul. Em 2021, Aquidauana foi a grande campeã; em 2022, ficou com o vice-campeonato; em 2023, já ganhou a Copa dos Campeões e, agora, segue para a etapa final.

Os prêmios desta edição serão divididos para o município campeão, vice-campeão, terceiro e quarto lugares. O campeão ganhará o valor de R$ 18 mil, vice-campeã no valor de R$ 14 mil, terceiro lugar no valor de R$ 10 mil e o quarto colocado levará R$ 6 mil, além de troféus e medalhas que serão distribuídos para os atletas. Segundo a organização, o município campeão vai ganhar um prêmio extra que ainda não divulgado e será surpresa.

A Copa Assomasul tem por objetivo promover a integração o intercâmbio e a integração entre os servidores públicos dos municípios filiados a entidade por meio do esporte. A competição também possibilita a união entre os prefeitos, reforçando o municipalismo estadual.