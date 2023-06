Final de semana tem emoção pela 9ª rodada do Brasileirão

9ª rodada do Brasileirão neste final de semana com muita emoção / @pontepretaoficial

O Bahia volta a focar no Brasileirão, neste sábado (3), o Esquadrão visita o Fortaleza na Arena Castelão com a missão de acabar o jejum na temporada e se afastar do Z4. O time do técnico Renato Paiva não vence há seis jogos, sendo quatro pela Série A, e está à beira da zona, na 16ª posição, com sete pontos. Já o América-MG e Corinthians chegam confiantes, porém desgastados após classificação nos pênaltis na última quarta-feira (31). Eles se enfrentam logo mais às 18 e 30h horário de Brasília, na Arena Independente em Belo Horizonte, Minas Gerais. Os rivais na Copa do Brasil, Athletico-PR e Botafogo, se enfrentam pela terceira vez em um mês. Até agora foi uma vitória para cada lado. O confronto vale pelo Brasileirão e acontece em Curitiba, o que pode animar o Furacão. Em contrapartida, enfrenta ninguém menos do que o líder do campeonato.

O primeiro super clássico acontece neste final de semana

Derrotados na Copa do Brasil, Cruzeiro e Atlético-MG fazem o primeiro Superclássico Mineiro do Brasileirão 2023 neste final de semana. Este também é um duelo inédito para o técnico Pepa, que até agora só enfrentou um rival, o América-MG - goleada por 4 a 0. A partida será no Parque do Sabiá, em Uberlândia, Minas Gerais. Santos e Internacional se enfrentam logo mais a noite, na Vila Belmiro, pela nona rodada do Brasileirão. As equipes estão em momentos conturbados na temporada. O time treinado por Odair Hellmann foi derrotado nos pênaltis pelo Bahia, após empate por 1 a 1 no tempo normal, e acabou eliminado da Copa do Brasil nas oitavas de final. No Campeonato Brasileiro, o Peixe está na 12ª posição, com 11 pontos. O Inter está uma posição abaixo do Peixe no Brasileirão, em 13º, com 10 pontos.

Grêmio e São Paulo se enfrentam neste domingo, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para iniciar às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). O São Paulo é o terceiro colocado do torneio, com 15 pontos somados, O Grêmio, por sua vez, está na quinta colocação com 14 unidades sendo quatro triunfos, duas igualdades e dois reveses.

A atração segue para os que não querem perder as emoções da bola rolando pelos gramados do país. Pela nona rodada da competição. Fluminense x Red Bull Bragantino jogam às 16h a partida terá como cenário o Maracanã, no Rio de Janeiro e o pontapé inicial é às 16 horas, horário de Brasília.

Domingo tem bola rolando e torcida vibrando

Goiás e Cuiabá se enfrentam neste domingo (04), às 18h30, no Hailé Pinheiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Em 17º lugar, na zona de rebaixamento, com sete pontos, o Goiás perdeu para o São Paulo por 2 a 1 na última rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Cuiabá empatou com o Coritiba por 1 a 1 na Arena Pantanal. A equipe comandada por António Oliveira está em 15º lugar na tabela. Ainda no domingo às 18h30 deste o Palmeiras recebe o Coritiba em pleno Allianz Parque — a primeira partida do Verdão em seus domínios após uma sequência de quatro jogos seguidos fora de casa.