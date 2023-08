Final do Campeonato Estadual de Velocross acontece neste domingo

Pista ao lado do sambódromo / Foto: Divulgação

Miranda se transforma em um verdadeiro cenário de emoções e velocidade com a realização da 3ª Etapa do Campeonato Sul-mato-grossense de Velocross. A final neste domingo, 13, promete agitar o público apaixonado por esportes radicais com disputas emocionantes e muita adrenalina, na pista ao lado do Sambódromo.

A competição atrai pilotos e espectadores de diversas regiões em busca de emoção e competição acirrada. As disputas serão realizadas em várias categorias, incluindo VX5 Nacional, VXF Importada, VX Nacional Pró, Nacional Livre, entre outras, proporcionando uma variedade de desafios e momentos emocionantes para os participantes e público presente.

Conforme a programação, a largada oficial da etapa está programada para domingo, dia 13, a partir das 8h da manhã. Os competidores entrarão na pista com suas máquinas potentes e habilidades técnicas, enfrentando obstáculos desafiadores, prometendo momentos de pura ação.

A FEMEMS (Federação Sul-Mato-Grossense de Motociclismo) é a organizadora responsável pelo evento. A Prefeitura Municipal de Miranda também oferece seu apoio ao evento, reconhecendo a importância do Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense de Velocross para a promoção do esporte e do turismo local.

*Com assessoria de imprensa.