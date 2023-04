Final do Campeonato Sul-Mato-Grossense será entre Operário e Costa Rica

Estádio Douradão recebeu um grande público / Capital News

O Operário cumpriu com sucesso a missão de domingo, dia 16, e se classificou para a final do Campeonato Sul-Mato-Grossense pela segunda vez consecutiva. O Galo enfrentou o Dourados AC fora de casa e segurou um empate sem gols, resultado que foi suficiente para garantir sua vaga na final, já que havia vencido o jogo de ida por 2 a 1.

Apesar da torcida lotada do DAC, o Operário manteve a calma e conseguiu levar o primeiro tempo sem sofrer gols, com o goleiro Samuel protegido pelo sistema defensivo. O time da casa conseguiu criar algumas oportunidades de fora da área, mas não conseguiu converter em gol.

Na segunda etapa, a partida seguiu em ritmo equilibrado e com poucas chances claras de gol. O técnico do Operário, Celso Rodrigues, optou por manter o sistema defensivo protegido, abdicando em muitos momentos do ataque. Já o técnico do DAC, Chiquinho Lima, fez mudanças para tornar o time mais ofensivo, mas não conseguiu superar a defesa adversária.

O Operário agora enfrenta o Costa Rica EC na grande final do campeonato. O primeiro jogo será disputado no próximo domingo, dia 23, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. O Costa Rica tem vantagem por ter melhor campanha geral na competição, mas o Galo vem embalado pela classificação e promete lutar pelo título. O campeonato se encerra no dia 30 de abril, com o jogo de volta no Estádio Laertão, em Costa Rica.