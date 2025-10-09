Acessibilidade

09 de Outubro de 2025 • 17:00

Esporte

Final do Circuito Sesc Trail 2025 será em meio às paisagens de Bonito

Etapa Nascente Azul acontece em novembro e une corrida, natureza e turismo em um dos cenários mais belos do Brasil

Redação

Publicado em 09/10/2025 às 15:14

O evento promete reunir atletas, famílias e amantes da natureza / Divulgação

Nos dias 7 e 8 de novembro, Bonito será o destino de quem busca aventura, superação e contato direto com a natureza. O município sul-mato-grossense recebe a etapa final do Circuito Sesc Trail 2025, que será realizada no atrativo Nascente Azul, reunindo atletas, famílias e apaixonados pelo ecoturismo em um fim de semana repleto de emoção.

Promovido pelo Sesc Mato Grosso do Sul, com organização da G2 Esportes e Eventos, o circuito percorre diferentes regiões do estado ao longo do ano, promovendo saúde, esporte e valorização das paisagens naturais. A etapa em Bonito marca o encerramento da temporada e definirá os grandes campeões de 2025.

A programação começa na sexta-feira (7), com a entrega de kits e a animada Corrida Kids, na Praça da Liberdade. No sábado (8), os participantes encaram os percursos de 4 km, 7 km, 14 km e 21 km, além da modalidade de caminhada, com largadas no coração da Nascente Azul.

As trilhas passam por morros, matas nativas e rios de águas cristalinas, compondo um cenário de tirar o fôlego tanto para os atletas quanto para quem acompanha. Além da competição, os inscritos terão acesso ao day use da Nascente Azul, com espaços de lazer e contemplação para relaxar após as provas.

Com estrutura completa, apoio técnico e segurança, a etapa final promete mais que uma corrida: será uma celebração ao esporte em harmonia com o meio ambiente. A realização conta com o apoio da Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, reforçando o compromisso da cidade com o turismo sustentável e o incentivo à prática esportiva.

  • Evento: Circuito Sesc Trail – Etapa Nascente Azul
  • Local: Nascente Azul – Bonito/MS
  • Datas: 7 e 8 de novembro de 2025
  • Modalidades: Corrida Kids, Caminhada, 4k, 7k, 14k e 21k
  • Inscrições: www.ticketsports.com.br

