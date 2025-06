Final do Sul-Mato-Grossense Sub-13 será entre Náutico e Operário

Náutico chegou à final em disputa acirrada com o União ABC. / Rodrigo Moreira/FFMS

A decisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-13 já tem data, local e protagonistas definidos. A FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) confirmou a tabela da grande final, que será disputada entre duas equipes de Campo Grande: Náutico Futebol Clube e Operário Futebol Clube.

As partidas da final serão realizadas no Estádio Jacques da Luz, no bairro Moreninhas. O jogo de ida acontece neste sábado, 21, às 15h, com mando do Náutico. A volta está marcada para o domingo seguinte, 29 de junho, às 16h, sob mando do Operário.

A disputa será decidida em dois jogos e não há vantagem prévia para nenhum dos finalistas. Caso haja empate em pontos e saldo de gols ao final da segunda partida, o título será definido por meio de disputa de pênaltis.

A classificação do Náutico veio após dois empates contra o União ABC. No primeiro jogo, o placar ficou em 1 a 1. Na partida de volta, o confronto terminou sem gols, e a vaga foi decidida nas penalidades, com vitória do Náutico por 5 a 3.

O Operário teve um caminho mais tranquilo até a final. Enfrentando o Corumbaense, o Galo venceu por 5 a 1 fora de casa, em Corumbá, e confirmou a classificação com mais uma vitória, por 2 a 0, em Campo Grande.

Com campanhas sólidas, Náutico e Operário prometem uma final equilibrada e de alto nível técnico, refletindo a força das categorias de base da capital sul-mato-grossense.

