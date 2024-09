Flamengo e Vasco medem forças no estádio do Maracanã

Leandro Amorim

O estádio do Maracanã recebe, a partir das 18h30 (horário de Brasília) deste domingo (15), um dos principais jogos da 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o confronto entre Flamengo e Vasco, que contará com a transmissão da Rádio Nacional.



Vindo de uma classificação para as semifinais da Copa do Brasil, uma das três frentes nas quais está vivo, o Flamengo quer a vitória para não se desgrudar do pelotão da frente do Brasileiro.



Sem jogar pela competição desde a derrota de 2 a 1 para o Corinthians, a equipe de Tite voltou da Data Fifa sem a sua principal referência do ataque, pois o centroavante Pedro se machucou a serviço da seleção brasileira e só volta a atuar em 2025. “Nós não fizemos projeção para o restante da competição sem o Pedro. A gente fortalece quem está, e o campo vai falar”, afirmou o comandante do Rubro-Negro.



Além de Pedro, o Flamengo também não contará com o meia Carlos Alcaraz, expulso na última rodada contra o Corinthians, além dos lesionados Vinã e Michael. Já o meio-campista uruguaio De la Cruz é dúvida, enquanto Gonzalo Plata e Alex Sandro podem realizar suas estreias.



Já o Vasco chega animado após eliminar o Athlético-PR na Copa do Brasil. No Brasileiro o Cruzmaltino vive um bom momento, com cinco jogos de invencibilidade (três vitórias e dois empates).



“Clássico gigante, jogo difícil para nós, precisamos pontuar no Brasileiro e ter foco de onde queremos estar. O que prometemos é que vamos nos doar muito para fazer um grande jogo e, se possível, buscar um bom resultado”, declarou o técnico Rafael Paiva.



Para a partida deste domingo o comandante vascaíno tem duas dúvidas, o lateral Lucas Piton, que deixou o campo no jogo contra o Athlético-PR com dores no tornozelo esquerdo, e o meio-campista Philippe Coutinho, que ainda se recupera de lesão. Uma ausência certa é o zagueiro João Victor, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Já o meia suíço Maxime Dominguez está regularizado e pode fazer sua estreia.