Flamengo enfrenta Los Angeles no Mundial de Clubes

á classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo enfrenta o Los Angeles FC (EUA) a partir das 22h (horário de Brasília) desta terça-feira (24) no Camping World Stadium, em Orlando, apenas para fechar a sua participação no Grupo D da competição.



O Rubro-Negro da Gávea chega à partida com 100% de aproveitamento, com seis pontos após vitórias sobre Espérance (Tunísia) e Chelsea (Inglaterra), ambos com três pontos conquistados. Com isso, o time brasileiro garante a primeira posição da chave mesmo com uma, improvável, derrota para a equipe norte-americana, lanterna do Grupo D sem ponto algum.



Em um contexto tão favorável, a tendência é de que o técnico Filipe Luís opte por poupar algumas peças e inicie o confronto com o Los Angeles FC com uma formação alternativa. Alguns atletas que podem ser deixados de fora são os que já receberam um carão amarelo na competição: Bruno Henrique, Pulgar, Gerson e Plata. Estes jogadores seriam suspensos para as oitavas em caso de uma nova punição.



Além disso, o comandante do Flamengo pode optar por dar descanso a jogadores desgastados fisicamente em uma partida diante de um adversário tecnicamente inferior.



O que é certo é a satisfação do técnico Filipe Luís com a performance de sua equipe na Copa do Mundo de Clubes até aqui: “Acredito que todos os clubes brasileiros estão pensando em reivindicar o bom futebol para o Brasil. Estamos pensando em ganhar. Se isso ajudar o futebol brasileiro, melhor, mas não penso nisso. Estou aqui pensando simplesmente no Flamengo”.

