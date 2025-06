Flamengo fecha primeira fase do Mundial com empate com o Los Angeles

Nathan Ray Seebeck

Em seu último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo empatou em 1 a 1 com o Los Angeles FC, na noite desta terça-feira (24), no Camping World Stadium, em Orlando (EUA). O gol rubro-negro foi marcado pelo atacante Wallace Yan, aos 40 minutos do segundo tempo.

Já classificado como líder do Grupo D, o time carioca fechou a primeira fase com sete pontos. O Chelsea ficou com a segunda vaga, ao vencer o Espérance, da Tunísia, por 3 a 0.