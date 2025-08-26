Acessibilidade

26 de Agosto de 2025 • 11:17

Campeonato Brasileiro

Flamengo goleia o Vitória por 8 a 0 no Maracanã

A próxima partida do Flamengo é contra o Grêmio, no próximo domingo, às 15h

Redação

Publicado em 26/08/2025 às 07:49

Gilvan de Souza, CRF

Jogando em casa, o Flamengo goleou o Vitória por 8 a 0 na noite de segunda-feira (25), no Maracanã e estabeleceu um novo recorde como a maior goleada da história do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos, iniciada em 2003.

A atuação impiedosa do rubro negro é um recado para o Palmeiras, que chegou a vice-liderança do Brasileirão ao final da rodada.

No jogo de ontem, o atacante Pedro foi um dos grandes nomes da noite, balançando as redes e chegando a 102 gols (91 pelo Flamengo e 11 pelo Fluminense). Com isso, ele ultrapassou o ídolo botafoguense Quarentinha, tornando-se o oitavo maior artilheiro da história do estádio.

Outro jogador que gravou seu nome na noite foi o meio-campista De Arrascaeta. Com duas assistências na partida, o uruguaio alcançou a marca de 79 passes para gol, isolando-se como o maior “garçom” do Campeonato Brasileiro desde que a estatística começou a ser registrada oficialmente.

A noite também foi especial para Samuel Lino, que marcou seus primeiros gols pelo Flamengo. Saúl teve uma grande atuação e foi aplaudido pela torcida ao ser substituído. A nota negativa ficou por conta do lateral Alex Sandro, que sentiu uma lesão e virou motivo de preocupação para a seleção brasileira.

O ritmo do Flamengo começou desde o primeiro minuto. Samuel Lino abriu o placar após passe de Arrascaeta. Apenas dois minutos depois, Pedro aproveitou um erro na saída de bola do goleiro Lucas Arcanjo e, com um toque por cobertura, ampliou a vantagem. Ainda no primeiro tempo, aos 33 minutos, Arrascaeta recebeu de Samuel Lino e fez o terceiro.

Na segunda etapa, o ímpeto ofensivo continuou. Pedro marcou o quarto gol logo no primeiro minuto, após assistência de Samuel Lino. Aos quatro, foi a vez de Samuel Lino marcar novamente, desta vez de cabeça, aproveitando um cruzamento de Varela. Luiz Araújo fez o sexto aos oito minutos, e Pedro, aos 13, marcou um golaço de elástico para fazer 7 a 0. A goleada foi selada aos 35 minutos, com Bruno Henrique convertendo um pênalti e fechando o placar em 8 a 0.

A próxima partida do Flamengo é contra o Grêmio, no próximo domingo, 31/08, às 15h. O Vitória, por sua vez, encara o Atlético Mineiro, às 17h30, no mesmo dia.

*Com informações do Estadão

