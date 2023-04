Flamengo recebe Coritiba na rodada de abertura do Brasileirão 2023

Clubes buscam deixar para trás um início de ano abaixo das expectativas / Foto: Paula Reis/ Flamengo

Flamengo e Coritiba iniciam suas jornadas no Campeonato Brasileiro de 2023 neste domingo (16), no Maracanã. O duelo colocará frente a frente duas equipes que buscam deixar para trás um início de ano abaixo das expectativas.

No Flamengo, é grande o descontentamento com o início da temporada. O clube é um dos três (junto com Cruzeiro e Goiás) a trocar o comando técnico antes mesmo do começo da competição nacional. O treinador português Vitor Pereira - que fracassou em tentar conquistar quatro títulos no início do ano - não resistiu à derrota para o Fluminense na final do Campeonato Carioca e foi demitido do Flamengo na última terça (11). Três dias depois, o Rubro-Negro anunciou a chegada do argentino Jorge Sampaoli para assumir o cargo.

No entanto, entre os dois acontecimentos, o time carioca sofreu outro revés surpreendente. Atual campeão da Copa do Brasil, o Rubro-Negro foi derrotado fora de casa, por 2 a 0, pelo Maringá-PR - clube da Série D do Brasileiro - no jogo de ida da terceira fase do torneio.

Assim como no confronto contra o Maringá, o Flamengo volta a ser comandado neste domingo (16) pelo interino Mário Jorge, técnico da equipe sub-20. Ele terá de contornar cinco desfalques para escalar o time: Vidal, Arrascaeta, Matheuzinho e Erick Pulgar estão lesionados, enquanto Filipe Luís se queixou de dores na panturrilha.

Do outro lado, o Coritiba ainda busca engrenar na temporada. No campeonato estadual, a eliminação precoce para o Cascavel, ainda nas quartas de final, passou longe de deixar a torcida satisfeita.

Na Copa do Brasil, a equipe paranaense ficou no empate (3 a 3) com o Sport, em casa, na última quarta (12) e terá que decidir em Recife a vaga para as s oitavas de final. O destaque ficou por conta do atacante Alef Manga, artilheiro do Coxa na temporada, que marcou os três gols do time na partida.

O técnico português António Oliveira ainda tem muitas dúvidas para a formação do time para a estreia. Uma certeza é que o zagueiro Henrique não estará em campo, pois ainda se recupera de uma lesão muscular.

Com início às 16h (horário de Brasília), a partida terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Maurício Costa e plantão de notícias com Bruno Mendes.