Flamengo recebe Grêmio no Maracanã mirando a ponta do Brasileiro

Lucas Uebel

O Maracanã recebe, a partir das 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (13), o confronto entre Flamengo e Grêmio, que é válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro da Gávea entra em campo com o objetivo de retomar a liderança da competição, enquanto o Tricolor Gaúcho, com dois jogos a menos por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, luta para se afastar da zona do rebaixamento.



O Flamengo chega embalado após golear o Vasco por 6 a 1, o que o levou aos 14 pontos em sete jogos. Caso vença no Maracanã, a equipe carioca ultrapassa o atual líder Botafogo, que chegou aos 16 pontos após derrotar o Fluminense por 1 a 0 nesta rodada.



Porém, o técnico Tite tem cinco desfalques para o jogo com o Grêmio por causa das convocações para a Copa América: o chileno Erick Pulgar e os uruguaios Giorgian De Arrascaeta, Nico de La Cruz, Viña e Varela.



Além dos convocados, Ayrton Lucas e Allan estão machucados. Diante desse quadro, o zagueiro Léo Pereira deve ser escalado como lateral-esquerdo. Outro improvisado deve ser o zagueiro Léo Ortiz, que pode atuar como volante.



Assim, a provável formação do Flamengo é: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Léo Ortiz, Igor Jesus e Lorran; Gerson, Everton Cebolinha e Pedro.



O Grêmio também chega com ausências causadas pela Copa América: o paraguaio Villasanti e o venezuelano Soteldo. Com uma grave lesão no músculo adutor da coxa esquerda, o centroavante Diego Costa também está fora, assim como o suspenso Gustavo Nunes.Desta forma, o técnico Renato Portaluppi deve mandar a campo: Rafael Cabral; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê e Cristaldo; Pavon, Nathan Fernandes e JP Galvão.



Na classificação, o Grêmio soma 6 pontos após cinco partidas disputadas e ocupa no momento a 13ª posição do Brasileirão.