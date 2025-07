Flamengo recebe São Paulo no Maracanã em retorno do Brasileirão

Rubens Chiri /São Paulo FC/Direitos Reservado

Após a pausa de quase um mês para a disputa do Mundial de Clubes nos Estados Unidos — onde terminou na 11ª colocação —, o Flamengo volta a campo neste sábado (12), às 16h, no Maracanã, diante do São Paulo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o retorno da Série A e será transmitida ao vivo pela Rádio Nacional, com narração de André Marques e comentários de Rodrigo Ricardo e Carlos Molinari.

Líder do Brasileirão com 24 pontos, o Rubro-Negro terá desfalques importantes. O volante chileno Erick Pulgar passou por cirurgia após fraturar o quinto metatarso do pé direito e está fora. Outro nome ausente é Gerson, que foi negociado com o Zenit, da Rússia. Em contrapartida, o volante Jorginho, de 33 anos, ex-Europa, pode fazer sua estreia diante da torcida carioca.