Flamengo vira e vence Bragantino no Brasileirão

Adriano Fontes, Flamengo

Bragantino saiu na frente com gol de Lucas Barbosa, logo aos 11 segundos do segundo tempo. Léo Pereira empatou aos 21 minutos e Wesley confirmou a virada aos 40.

O Flamengo venceu o Bragantino por 2 a 1, de virada, em um jogo na noite de ontem (23), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). A partida ocorre pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mas, o Flamengo respondeu com intensidade. Aos 21 minutos, Arrascaeta cobrou falta com precisão e Léo Pereira apareceu livre no segundo pau para desviar de cabeça. O zagueiro venceu a marcação na corrida e empatou o placar.

O gol da virada saiu aos 40 minutos, após jogada iniciada por Viña, que arrancou pela esquerda e acionou Wallace Yan. O meia serviu Wesley, que mesmo desequilibrado finalizou no canto, sem chances para Cleiton.

As equipes voltam a campo no fim de semana. O Bragantino visita o Fortaleza às 17h30 (de MS) no sábado (26), enquanto o Flamengo recebe o Atlético-MG no domingo (27), às 19h30.

