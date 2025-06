Flamengo vira sobre o Chelsea pela Copa do Mundo de Clubes da Fifa

Gilvan de Souza

Menos de 24 horas após o Botafogo surpreender o Paris Saint-Germain, da França, o Flamengo também brilhou diante de um gigante europeu. Nesta sexta-feira (20), o rubro-negro derrotou o Chelsea, da Inglaterra, por 3 a 1, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Com o resultado, o Flamengo chega a 6 pontos e assume a liderança isolada do Grupo D, três à frente do Chelsea. Ainda nesta sexta, Los Angeles FC (EUA) e Espérance (Tunísia) se enfrentam em Nashville. Em caso de empate, o clube brasileiro garante a classificação às quartas de final e assegura o primeiro lugar da chave com uma rodada de antecedência.