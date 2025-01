Flu encerra 1ª fase da Copinha com 100% de aproveitamento

Leonardo Brasil/ Fluminense

O Fluminense encerrou sua participação na fase inicial da Copa São Paulo de Futebol Júnior com uma campanha perfeita, vencendo a Linense por 2 a 0 nesta quinta-feira (9). A partida foi disputada no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins (SP).

Com o triunfo, os Moleques de Xerém somaram nove pontos e garantiram a liderança do Grupo 10. Na próxima fase, o Tricolor enfrentará o CRB, que ficou em segundo lugar no Grupo 9.

A vitória começou a ser construída aos 8 minutos do primeiro tempo. Em uma cobrança de falta rasteira na entrada da área, Vagno surpreendeu o goleiro Cauã, que não conseguiu evitar o gol. O segundo gol veio apenas nos acréscimos da etapa final, quando João Lourenço fez uma bela jogada pela esquerda e, ao tentar afastar a bola, o defensor Raphael marcou contra.