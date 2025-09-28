Acessibilidade

28 de Setembro de 2025

Esporte

Fluminense e Botafogo disputam fase no Brasileirão neste domingo

Clubes disputam no Maracanã a partir das 16h

Redação

Publicado em 28/09/2025

Programa começa às 16h / Marcelo Gonçalves/Fluminence

Neste domingo (26) às 16h, Fluminense x Botafogo disputam pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Até o momento, o time Alvinegro conquistou 39 pontos e está em quinto lugar no Brasileirão. O Tricolor soma 31 pontos e ocupa a oitava colocação na tabela do torneio.

O Campeonato Brasileiro é a liga brasileira de futebol profissional entre clubes do Brasil, sendo a principal competição futebolística no país. Por meio da disputa, são indicados os representantes brasileiros para a Copa Libertadores da América (juntamente com o campeão da Copa do Brasil).

Vinte clubes participam do torneio. No decorrer da temporada, cada time joga duas vezes (em um sistema de pontos corridos), uma vez em estádio próprio estádio e a outra no do adversário, em um total de 38 jogos.

As equipes recebem três pontos por vitória e um por empate. Os clubes são classificados pelo total de pontos, depois pelo saldo de gols e, em seguida, pelos gols marcados.

Em caso de empate entre dois ou mais times, os critérios de desempate são: maior número de vitórias; maior saldo de gols; maior número de gols pró; confronto direto; menor número de cartões vermelhos recebidos; e menor número de cartões amarelos recebidos.

*Com informações da Agência Brasil

