Fluminense recebe Atlético-MG pelo Brasileiro após Data Fifa

Pedro Souza

O Fluminense recebe o Atlético-MG, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (21) no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, após uma pausa de dez dias sem jogos, causada pela Data Fifa de junho, com o claro objetivo de retomar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. A Rádio Nacional transmite a partida ao vivo.

Na partida válida pela 11ª rodada da competição nacional, o Tricolor das Laranjeiras tenta deixar para trás uma fase negativa, com falta de vitórias e notícias ruins. Para esta partida o técnico Fernando Diniz terá desfalques importantes na defesa, os zagueiros Manoel, que foi preventivamente suspenso pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) após testar positivo em exame antidoping realizado após vitória de 5 a 1 do Flu sobre o River Plate (Argentina) pela Copa Libertadores, e Felipe Melo, que sentiu um desconforto no joelho direito durante um treinamento.

No meio-campo o desafio será lidar com a ausência do meia Jhon Arias, que jogou durante os 90 minutos na vitória de 2 a 0 da sua Colômbia sobre a Alemanha em partida amistosa. Já o volante André, que atuou durante 20 minutos na derrota de 4 a 2 do Brasil para Senegal, ainda tem possibilidade de atuar, tudo depende das condições que apresentará na sua chegada ao Brasil.

Quem tem grandes possibilidades de jogar é o zagueiro Nino, que sentiu um problema na coxa direita durante o empate de 2 a 2 do Fluminense com o Goiás no dia 11 de junho. O defensor participou dos últimos treinos e deve estar na equipe titular. Quem também se recuperou e volta é o lateral Marcelo. Com isso, o Tricolor deve entrar em campo com a seguinte formação: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marcelo; André (Lima), Martinelli e Ganso; Keno, Lelê e Cano.

O Atlético-MG deseja somar pontos importantes no retorno da Data Fifa. Após a conturbada saída do técnico argentino Eduardo Coudet, o clube anunciou o experiente Luiz Felipe Scolari como novo comandante. Já registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Felipão ainda não decidiu se estreará diante do Fluminense.

Mesmo com incertezas rondando o elenco, o ambiente ruim não tem entrado em campo e o Galo vive uma sequência positiva de resultados no Campeonato Brasileiro, com uma invencibilidade que já dura seis rodadas.

Uma ausência certa é a do zagueiro Nathan Silva, que acaba de acertar a transferência para o Pumas (México). Mas o Galo conta com o retorno do zagueiro Igor Rabello e do atacante Alan Kardec. Assim, o Atlético-MG deve entrar em campo com: Everson; Mariano, Jemerson, Bruno Fuchs e Guilherme Arana; Battaglia, Zaracho, Hyoran e Pavon; Paulinho e Hulk.