Fórum Estadual de Políticas Públicas de Esporte e Lazer acontece em fevereiro

Fundesporte

Com o propósito de apresentar os planos da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) para 2025, será realizado nos dias 7 e 8 de fevereiro o V Fórum Estadual de Políticas Públicas de Esporte e Lazer - Encontro Estadual de Gestores Esportivos 2025.

O evento acontecerá no Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande, e reunirá gestores esportivos dos 79 municípios do Estado. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link (clique para acessar).

O Fórum tem como objetivo apresentar o calendário esportivo da Fundesporte para 2025, além de detalhar as ações e metas previstas para este ano. Durante o encontro, serão abordadas as principais áreas de atuação da Fundação, como excelência esportiva, formação esportiva, vivência esportiva, capacitação e a gestão administrativa. Os gestores também serão capacitados em relação aos procedimentos para firmar parcerias e realizar solicitações de forma eficiente.

O evento tem como principal foco técnicos, profissionais de educação física, gestores esportivos, presidentes de federações e associações, e comunidade esportiva. Além das apresentações dos setores o encontro contará com uma palestra sobre planejamento estratégico com Philipe Rocha de Camargo, doutor e professor da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Ferreira Miranda, destaca a relevância de momentos como este para planejar e fortalecer o futuro do esporte em Mato Grosso do Sul.

"Este encontro de gestores tem como objetivo apresentar o calendário esportivo deste ano, compartilhar nossas propostas, esclarecer dúvidas e, acima de tudo, ouvir as sugestões da comunidade esportiva. Acreditamos que as melhores políticas públicas são construídas de forma colaborativa, e essa reunião é essencial para garantir que todos os envolvidos sejam ouvidos e participem ativamente desse processo", enfatiza o secretário.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, o momento é de grande relevância, especialmente considerando as recentes mudanças nas administrações municipais.

"Com as eleições, muitos novos prefeitos, secretários e diretores de esporte estão assumindo suas funções. Por isso, é essencial mostrar aos gestores municipais como eles podem trabalhar alinhados com o governo estadual, fortalecendo as pautas esportivas locais e integrando-as às diretrizes estaduais", destaca Nuñez.

Serviço

V Fórum de Políticas Públicas de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul

Dia: 7 e 8 de fevereiro (sexta-feira e sábado)

Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo

Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo Endereço: Rua 26 de Agosto, 453 - Centro, Campo Grande - MS

Link de inscrição: http://ww2.cursos.escolagov.ms.gov.br/Fundesporte/Home/DetalhesEvento/3316

Observação: para se inscrever é necessário fazer cadastro na aba superior.

Confira a programação:

7 de fevereiro

13h30 – Credenciamento

14h – Abertura

14h30 – Organograma e funcionamento da Fundesporte

15h30 – Intervalo

16h – Convênios e parcerias

16h30 – Fiscalização e tomada de contas

17h – Perguntas dos participantes sobre convênios, parcerias e fiscalização e tomada de contas

17h30 – Unidade de Capacitação

18h – Perguntas dos participantes sobre a Unidade de Capacitação

8 de fevereiro

Matutino

7h45 – Receptivo

8h – Diretoria de Formação

9h15 – Perguntas dos participantes sobre a Diretoria de Formação

9h45 – Intervalo

10h15 – Diretoria de Vivência

10h40 – Perguntas dos participantes sobre a Diretoria de Vivência

11h – Prodesc (Programa MS Desporto Escolar), Conferência Estadual de Esporte e Lazer e Conferências municipais de Esporte e Lazer

11h30 – Perguntas dos participantes sobre o Prodesc

12h – Intervalo para almoço

8 de fevereiro

Vespertino