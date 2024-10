Fotógrafo de Aquidauana viaja 1,1 mil km para registrar goleada de Brasil x Peru

Vinícius segue sonhos na carreira / Fotos: @viniciuseduardophoto

O fotógrafo aquidauanense Vinicius Eduardo viveu um dia marcante em sua carreira ao registrar a vitória da Seleção Brasileira sobre o Peru, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A jornada foi de ônibus, sendo 1.184 km de Aquidauana até o Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Com oito anos de experiência na fotografia, sendo cinco dedicados ao esporte, Vinicius já havia coberto grandes eventos, incluindo a final da Copa do Brasil em São Paulo no ano passado. No entanto, este jogo, realizado no Estádio Mané Garrincha, representou um sonho realizado. “Na minha vida, sempre vai ser assim: ou eu corro atrás do meu sonho, ou assisto de casa ele ser realizado por outras pessoas”, refletiu. A paixão e a determinação de Vinicius são evidentes em suas palavras. “Se não fosse por Deus, nem estaria aqui. E como é bom sonhar e poder realizar!”, afirmou. A experiência de fotografar a Seleção Brasileira, um dos maiores símbolos do futebol mundial, trouxe uma nova perspectiva ao seu trabalho. “Volto para casa com a certeza de que isso é apenas o começo”, disse, demonstrando otimismo em relação ao futuro.

Vinicius também compartilhou que, apesar de algumas pessoas o considerarem “louco” por seguir seus sonhos de forma intensa, ele se recusa a viver de outra maneira. “Vivo o hoje, e assim sempre será na minha vida”, declarou. Com seu olhar atento e coração cheio de paixão, ele continua a trilhar o caminho de um artista que busca eternizar momentos únicos através de suas lentes.

Agora, Vinicius retorna a Aquidauana com não apenas fotografias, mas também memórias que marcarão sua trajetória profissional. O próximo desafio? Continuar capturando a essência do futebol e, quem sabe, voltar a registrar novos feitos da Seleção Brasileira em breve.