Fundesporte abre credenciamento de instrutores para cursos de capacitação

Divulgação

A Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) abriu credenciamento para instrutores, professores e palestrantes como prestadores de serviço. Os profissionais irão atuar em cursos de capacitação em Educação Física, treinamento desportivo, saúde e gestão esportiva ofertados pela entidade por todo o Estado.

O Edital/Fundesporte nº 001/2023 (clique aqui para acessar) de abertura do processo de credenciamento foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE-MS) e, conforme o documento, serão credenciados todos os interessados, na qualidade de pessoa física, que apresentem os documentos solicitados e comprovarem experiência técnica exigida nas áreas dos cursos que serão ofertados, mediante comprovação.

A convocação do ministrante será realizada conforme a demanda dos cursos oferecidos ou apoiados pela Fundesporte em 2023. O prazo de vigência do credenciamento é de 12 meses, a contar da data de publicação do Edital no Diário.

O objetivo dos cursos, seminários e/ou palestras é capacitar profissionais de Educação Física, acadêmicos da área e gestores esportivos, com cursos teórico-práticos nas mais diversas áreas da atividade física, tanto na Educação Física em meio ao contexto escolar, quanto na área de treinamento e paradesporto. Outros temas que constam no edital são academia, saúde e gestão esportiva.

Inscrições

Para se inscrever, o interessado deve preencher três anexos: requerimento de credenciamento/carta de intenção, termo de responsabilidade e declaração de idoneidade (clique aqui para baixá-los). A documentação será entregue junto ao exigido em edital.

Todos os documentos devem ser protocolados presencialmente na Fundesporte, que fica na avenida Mato Grosso, 5.778, bloco 4, na entrada do Parque dos Poderes. O horário de funcionamento é das 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h, de segunda a sexta-feira.

O prazo de inscrição vai a próxima terça-feira, dia 7 de fevereiro. Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, é possível entrar em contato com a Fundesporte pelo telefone (67) 3323-7225, que também atende pelo WhatsApp.