Fundesporte abre inscrições para curso gratuito de futsal

Atletas de Três lagoas / Fundesporte

Estão abertas as inscrições para o curso presencial “Futsal: princípios do treinamento técnico e tático, na base e alto rendimento”, que será realizado em Amambai, entre os dias 24 e 26 de março. A capacitação é oferecida pela UPF (Unidade Pedagógica e de Formação) da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 24 de março (clique aqui para se inscrever), com carga horária de 20 horas. As vagas são limitadas. O público-alvo da capacitação são acadêmicos e profissionais de Educação Física do município e região.

O conteúdo programático inclui princípios para atleta e treinador de futsal; trabalhos dos principais fundamentos; atividades lúdicas e técnicas de aquecimento; atividades para treinar contra-ataque; jogos de marcação; sistemas ofensivo e defensivo; goleiro-linha na base e alto nível.

A cerimônia de abertura será realizada no auditório da Sedesc (Secretaria Municipal do Desporto e Cultura), na sexta-feira (24), onde também haverá o credenciamento, a partir das 18 horas. O Ginásio de Esportes “Deputado Flávio Derzi” receberá as aulas teórico-práticas no sábado (25), das 7h30 às 12h30 e das 13h30 às 18h30, e no domingo (26), das 7h30 às 12h30.

Certificados com carga horária de 20 horas serão emitidos no final do curso aos participantes. A emissão poderá ser feita por meio da plataforma online de cursos, disponibilizado através da parceria entre Fundesporte e Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul). Mais informações e esclarecimentos de dúvidas pelo telefone (67) 3323-7225, que também atende pelo WhatsApp.