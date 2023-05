Fundesporte abre processo seletivo para coordenador e supervisores do Prodesc

Prodesc atende aproximadamente 30 mil alunos / Divulgação

A Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) abriu, nesta quinta-feira (18), processo seletivo visando o preenchimento de vagas de coordenador técnico e supervisores regionais do Prodesc (Programa MS Desporto Escolar), que oferece treinamento esportivo para estudantes da REE (Rede Estadual de Ensino). O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (clique aqui para acessar).

A seleção de profissionais de Educação Física será feita por meio de análise curricular, com caráter eliminatório classificatório. O edital prevê uma vaga para coordenador técnico e duas para supervisor regional, exigindo experiência na área de coordenação de programas de esporte escolar.

As inscrições vão até 29 de maio. O pleiteante deve preencher todos os formulários de inscrição, anexar a documentação necessária e protocolar tudo presencialmente na sede da Fundesporte, localizada na Avenida Mato Grosso, 5778, bloco 4, bairro Carandá Bosque, em Campo Grande.

O prazo para validade do processo seletivo será 12 meses para as vagas constantes no edital. A divulgação final dos resultados e a convocação dos aprovados está prevista para 28 de julho.

O Prodesc

Coordenado pela Fundesporte junto ao Nesp (Núcleo de Esportes) da SED (Secretaria de Estado de Educação), o Prodesc objetiva incentivar a prática esportiva relacionada aos aspectos educacionais e à preparação para a vida em sociedade.

O treinamento desportivo é realizado no contraturno das aulas nas escolas da REE (Rede Estadual de Ensino) e também tem a finalidade de identificar potenciais talentos esportivos entre os alunos-atletas.

Atualmente, são 1.271 projetos aprovados, de 614 professores. O Prodesc atende aproximadamente 30 mil alunos, de 310 escolas, em 73 municípios. Ao todo, são 24 modalidades esportivas ofertadas (convencionais e paralímpicas), individuais e coletivas.