Fundesporte e CBC firmam parceria para fortalecimento dos clubes de MS

Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) assinaram, nesta terça-feira (30), em Campinas (SP), carta de intenção visando estreitar laços entre o Comitê e os clubes e associações que executam o esporte em Mato Grosso do Sul.

A finalidade da parceria é que entidades sul-mato-grossenses do desporto e paradesporto tenham acesso aos benefícios proporcionados pelo CBC, buscando novas formas de incentivo financeiro, técnico e de assessoramento de projetos. A Fundesporte ficará encarregada de fornecer informações do Comitê para agregar novas adesões de clubes e associações.

Este é o primeiro passo para que os clubes de Mato Grosso do Sul continuem, de forma mais aprimorada e planejada, a formar atletas olímpicos e paralímpicos. “Queremos oportunizar que os clubes de Mato Grosso do Sul sejam parceiros do CBC, para que nosso estado seja cada vez mais celeiro de grandes atletas e talentos, que em breve estarão representando Mato Grosso do Sul a nível mundial”, destacou o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges, que foi ao interior de São Paulo junto ao diretor-executivo Paulo Ricardo Nuñez e ao assessor Othon Barbosa.

“Mato Grosso do Sul é um estado muito importante no esporte no cenário nacional. Este é um primeiro momento para que o esporte do estado dê uma alavancada em todos os sentidos, principalmente internamente nos clubes”, salientou o vice-presidente administrativo do CBC, Edson Garcia. A reunião também foi liderada pela superintendente executiva do Comitê, Gianna Lepre Perim.

Fundado em 1990, o CBC contribui para a formação de atletas apoiando os clubes integrados em projetos que necessitam da aquisição de equipamentos e materiais esportivos, na viabilização de equipes técnicas multidisciplinares e na participação em competições, fomentando assim o tripé que sustenta a formação esportiva.