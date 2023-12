Fundesporte publica lista final de aprovados no Bolsa Atleta

A edição desta sexta-feira (15) do Diário Oficial do Estado traz a lista final de aprovados no programa Bolsa Atleta, após a fase de entrevistas, e convoca os selecionados para assinatura do termo de adesão. A publicação da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) está disponível neste link.

Etapa obrigatória do processo seletivo, a assinatura acontecerá em solenidade no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, no Parque dos Poderes, em Campo Grande. A cerimônia será na quarta-feira (20), a partir das 14 horas.

Os atletas menores de idade deverão comparecer obrigatoriamente acompanhados de seus representantes legais. Quem não puder ir ao evento, deverá entrar em contato pelo WhatsApp (67) 3323-7225 para justificar a ausência.

Bolsa Atleta e Bolsa Técnico

No total, Bolsa Atleta e Bolsa Técnico contemplarão 347 atletas e 38 técnicos nesta edição, com recursos mensais de R$ 331 mil e R$ 3,97 milhões somando-se todos os pagamentos (12 meses). Os valores das bolsas por mês variam de R$ 500,00 a R$ 1.500,00. Os recursos são provenientes do FIE (Fundo de Investimentos Esportivos).

As oito categorias do Bolsa Atleta estão divididas da seguinte forma: Estudantil (121 bolsas de R$ 500), Universitário (15 de R$ 950), Nacional (134 de R$ 950), Nacional Paralímpico (28 de R$ 950), Máster (11 de R$ 950), Pódio Complementar (11 de R$ 1.200), Pódio Complementar Paralímpico (13 de R$ 1.200) e Internacional (13 de R$ 1.200). O Bolsa Técnico tem duas categorias: Técnico I (19 bolsas de R$ 1.000) e Técnico II (19 de R$ 1.500).

O programa de auxílio financeiro do Governo de Mato Grosso do Sul objetiva garantir condições aos atletas de alto rendimento, para que se dediquem ao treinamento desportivo e representem Mato Grosso do Sul em competições nacionais e internacionais, além de valorizar o profissional responsável pela formação e desenvolvimento de atletas.

Serviço

A Fundesporte criou um canal de comunicação para mais informações e esclarecimento de dúvidas. Basta entrar em contato pelo telefone (67) 3323-7225 ou adicionar este número e mandar uma mensagem pelo WhatsApp.

Lista final de aprovados e convocação para assinatura do termo de adesão – Bolsa Atleta 2023-2024