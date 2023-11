Fundesporte publica pontuação final do Bolsa Atleta e convoca candidatos para entrevista

A Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) publicou, nesta segunda-feira (27), o resultado final da pontuação do programa Bolsa Atleta 2023-2024, após o período de apresentação de recursos. Além disso, foi divulgada a lista de convocados para entrevista. Os documentos constam no Diário Oficial do Estado, da página 56 à 104 (clique aqui para acessar).

As entrevistas vão ocorrer de forma remota, de quarta (29) a sexta-feira (1º), por meio de videochamada no aplicativo WhatsApp, das 7h30 às 11h30 no período matutino e das 13h30 às 17h no vespertino. O candidato que tiver dificuldade de acesso à internet ou qualquer outro imprevisto, deve informar a Fundesporte pelo telefone (67) 3323-7225 (por ligação ou mensagem no WhatsApp) até as 17h de quarta-feira (29).

Os candidatos com menos de 18 anos devem estar acompanhados dos pais e/ou responsáveis. Ressalta-se também que todos os selecionados devem, obrigatoriamente, apresentar na entrevista dados de conta corrente aberta no Banco do Brasil (em seu próprio nome, mesmo sendo menor de idade) para o depósito mensal do auxílio. O atleta que não atender a ligação de videochamada no período mencionado estará eliminado processo seletivo e o próximo da lista será convocado.

No total, o Bolsa Atleta e Bolsa Técnico contemplarão 346 atletas e 38 técnicos nesta edição, com recursos mensais de R$ 331 mil e R$ 3,97 milhões somando-se todos os pagamentos (12 meses). Os valores das bolsas por mês variam de R$ 500,00 a R$ 1.500,00. Os recursos são provenientes do FIE (Fundo de Investimentos Esportivos).

As oito categorias do Bolsa Atleta estão divididas da seguinte forma: Estudantil (121 bolsas de R$ 500), Universitário (15 de R$ 950), Nacional (134 de R$ 950), Nacional Paralímpico (28 de R$ 950), Máster (11 de R$ 950), Pódio Complementar (11 de R$ 1.200), Pódio Complementar Paralímpico (13 de R$ 1.200) e Internacional (13 de R$ 1.200). O Bolsa Técnico tem duas categorias: Técnico I (19 bolsas de R$ 1.000) e Técnico II (19 de R$ 1.500).

O programa de auxílio financeiro do Governo do Estado objetiva garantir condições aos atletas de alto rendimento, para que se dediquem ao treinamento desportivo e representem Mato Grosso do Sul em competições nacionais e internacionais, além de valorizar o profissional responsável pela formação e desenvolvimento de atletas.

Serviço

A Fundesporte criou um canal de comunicação para mais informações e esclarecimento de dúvidas. Basta entrar em contato pelo telefone (67) 3323-7225 ou adicionar este número e mandar uma mensagem pelo WhatsApp.